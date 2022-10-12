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الأربعاء، 12-10-2022 10:01 م

جلسة نقاشية في الزرقاء حول مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي

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الوكيل الاخباري - عقدت هيئة شباب كلنا الأردن في الزرقاء/ الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، اليوم الأربعاء في مقر لجنة خدمات مخيم السخنة، جلسة نقاشية حول مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.

وبين مدير عام الهيئة المحامي عبد الرحيم الزواهرة أن الجلسة تأتي ضمن سلسلة من الجلسات التي تعقدها الهيئة في مختلف محافظات المملكة؛ بهدف تعزيز ثقافة الحوار لدى الشباب ومشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وربطهم مع أصحاب الخبرة من مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية.

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