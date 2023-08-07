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الإثنين، 07-08-2023 08:34 م

جمعية البيئة وإقليم البترا ينفذان حملة بيئية تطوعية

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الوكيل الاخباري - نفذت جمعية البيئة الأردنية وبدعم من سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اليوم الاثنين، في القرية الثقافية بإقليم البترا حملة بيئية تطوعية وذلك ضمن فعاليات الأسبوع البيئي السياحي الذي تنظمه الجمعية سنويا تحت شعار "سياحتنا عنوان ثروتنا وبيئتنا".

وأكدت مفوض شؤون التنمية المحلية والبيئة في السلطة الدكتورة مرام فريحات، التي رعت فعاليات الحملة التطوعية مندوبة عن رئيس مجلس مفوضي السلطة أهمية مثل هذه الحملات التي تعزز العمل الجماعي ما بين مختلف القطاعات والهيئات التطوعية.

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