جمعية التمور تؤكد كفاية السوق المحلي وانخفاض الأسعار 15% في رمضان

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

كشف رئيس جمعية التمور الأردنية المهندس أنور حداد أن أسعار التمور انخفضت في الأسواق المحلية حيث ستكون الأسعار خلال رمضان أقل بنسبة 15% مقارنة بشهر رمضان الماضي.

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وأضاف حداد اليوم الاثنين لـ"الوكيل الإخباري" أن التمور الاردنية متوفرة خلال شهر رمضان و الكميات تكفي حاجة السوق المحلي ولا يوجد أي نقص منوهاً إلى نقص بالتمور الأردنية لغايات التصدير وذلك لارتفاع الطلب عليها خارجياً.



وتابع"يتراوح سعر كيلو التمر الأردني في الأسواق من دينار ونصف إلى 6 دنانير أما المستورد من دينار ونصف إلى 18 دينار وذلك بحسب نوع التمر".



وأشار أن 80% من إنتاج التمور الأردنية من تمر المجهول و 18% من التمر البرحي (البلح) والباقي من أنواع أخرى.



ولفت أن التمور الاردنية تتميز بجودة عالية لأنها تقطف بأكياس ولا تلامس اي أتربة أو رمال بل من الشجر، وتكون مُغلّفة طول الموسم بأكياس شبكية خاصة، وتفرغ في عبوات وتغسل بمياه مُعقمة.



علماً أن الأردن يصدر التمور إلى أكثر من 15 دولة منها " الإمارات، قطر، الكويت، فرنسا، بريطانيا، مغرب".

