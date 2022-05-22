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الأحد، 22-05-2022 05:42 م

جمعية القلب الأمريكية تجدد اعتماد مستشفى الملك المؤسس

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الوكيل الاخباري - جددّت جمعية القلب الأميركية، اعتمادها للبرامج التدريبية وبروتوكولات الرعاية الصحية المنقذة للحياة في مركز تدريب إنعاش القلب والرئتين بمستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي.

وحصل المركز على الاعتماد الدولي من جمعية القلب الأميركية للمرة الرابعة على التوالي منذ عام 2010 بعد تحقيقه معايير الاعتماد الدولية كافة، والصادرة عن جمعية القلب الأميركية المتخصصة في برامج التدريب بمجال الإنعاش القلبي الرئوي.

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