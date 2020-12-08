الثلاثاء 08-12-2020
الوكيل الاخباري

وزير الداخلية يتفقد مشروع شبكات تصريف مياه الأمطار في وسط البلد

زراعة إربد تنظم مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة في المدارس

جمعية خيرية تسدد ديون 75 أسرة عفيفة لمحال تجارية

7.5 ملايين دينار لإنشاء كلية تقنية في جرش

الجامعة الأردنية تحتفي بباحثين صنفوا ضمن أفضل 2 بالمئة عالميا

وزير التنمية يعلن عن اجراءات ومشاريع جديدة

وزير السياحة يعلن إطلاق مشروعي المطابخ الإنتاجية ومسابقة التصوير

توضيح من مدير الضمان حول برنامج استدامة

التوجيهات الملكية بوصلة للعمل الحكومي من أجل الأردنيين

مطالبة باصدار أمر دفاع لتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين

الثلاثاء، 08-12-2020 04:32 م

جمعية خيرية تسدد ديون 75 أسرة عفيفة لمحال تجارية

1120202814350382893815


الوكيل الاخباري - سددت مبادرة "صفحتك بيضا"، التي أطلقتها جمعية السنابل الخيرية في لواء الكورة، ديون 75 أسرة عفيفة، لصالح بقالات ومخابز ومحال خضار بعدة بلدات في اللواء احتفاء بيوم التطوع العالمي.
اضافة اعلان

وقال رئيس الجمعية، فادي مقدادي إن المبادرة التي تشرف عليها الجمعية بالتعاون مع جمعية باب الخير في عمان، تواصل مسيرتها من خلال تبرعات أهل الخير للتخفيف عن الأسر المحتاجة، خاصة في ظل الانعكاسات الاقتصادية لجائحة كورونا، لافتا إلى أنه تم خلال شهر أيار الماضي تسديد ديون بقيمة 7 آلاف دينار لنحو 230 أسرة تم شطب صفحات دفاتر ديونها في المحال التجارية.

وبين مقدادي أن الجمعية وزعت، اليوم الثلاثاء، 31 مدفأة كاز على أسر محتاجة في اللواء، إضافة إلى توزيع عدد من الأجهزة الطبية المساندة للمرضى الذين يعانون من ظروف مادية صعبة. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9

7.5 ملايين دينار لإنشاء كلية تقنية في جرش

11

وفاة قاض وإصابة 82 آخرين بكورونا منذ بدء الجائحة

11202028181634253539170

الجامعة الأردنية تحتفي بباحثين صنفوا ضمن أفضل 2 بالمئة عالميا

1607435752337

وزير التنمية يعلن عن اجراءات ومشاريع جديدة

19

إغلاق مركز الأمراض الصدرية بالمفرق

1607435474937

وزير السياحة يعلن إطلاق مشروعي المطابخ الإنتاجية ومسابقة التصوير

أخبار متعلقة
6

مبادرة حرير للتنمية تنفذ حملة صحتي أمانة في الموقر

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

تربية الأغوار الجنوبية تعلن موعد إجراء الاختبار الوطني