جمعية خيرية تسدد ديون 75 أسرة عفيفة لمحال تجارية

الوكيل الاخباري -

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سددت مبادرة "صفحتك بيضا"، التي أطلقتها جمعية السنابل الخيرية في لواء الكورة، ديون 75 أسرة عفيفة، لصالح بقالات ومخابز ومحال خضار بعدة بلدات في اللواء احتفاء بيوم التطوع العالمي.وقال رئيس الجمعية، فادي مقدادي إن المبادرة التي تشرف عليها الجمعية بالتعاون مع جمعية باب الخير في عمان، تواصل مسيرتها من خلال تبرعات أهل الخير للتخفيف عن الأسر المحتاجة، خاصة في ظل الانعكاسات الاقتصادية لجائحة كورونا، لافتا إلى أنه تم خلال شهر أيار الماضي تسديد ديون بقيمة 7 آلاف دينار لنحو 230 أسرة تم شطب صفحات دفاتر ديونها في المحال التجارية.وبين مقدادي أن الجمعية وزعت، اليوم الثلاثاء، 31 مدفأة كاز على أسر محتاجة في اللواء، إضافة إلى توزيع عدد من الأجهزة الطبية المساندة للمرضى الذين يعانون من ظروف مادية صعبة.