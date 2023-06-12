جمعية كفرسوم لمنتجي الرمان تقدم 280 منحة لعمل مشاريع صغيرة

الوكيل الإخباري - قدمت جمعية كفرسوم لمنتجي الرمان، بالتعاون مع مؤسسة الشرق الأدنى 280 منحة لفئة الشباب والشابات من المنطقة، لعمل مشاريع صغيرة في المنازل.

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وقال رئيس الجمعية المهندس عاهد عبيدات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الإثنين، إن هذا الدعم يأتي ضمن برنامج المنح الذي تنفذه الجمعية منذ أربع سنوات، من أجل تحسين المستوى الاقتصادي والمعيشي لأفراد المجتمع المحلي.

وأضاف، أن قيمة المنحة تتراوح ما بين 500 إلى 650 دينارا، تقدم للشباب والشابات المتقدمين ممن وقع عليهم الاختيار للبدء بمشاريع صغيرة منزلية منتجة ومدرة للدخل تعمل على تمكينهم اقتصاديا في المستقبل.



وأشار عبيدات، الى أن عدد المنح التي تم تقديمها حتى الآن وصل إلى 520 منحة بقيمة 350 ألف دينار، عدا عن الدعم المقدم للمشاركين خلال فترة التدريب والإعداد والتحضير.



وأضاف أن جميع المشاريع المنفذة تتنوع بين عمليات التصنيع الغذائي والحرف اليدوية التقليدية بأنواعها، والحرف الزراعية والتجميل والخياطة، إضافة الى التصوير والتجارة المنزلية والطباعة والحفر على الخشب وجميع المطابخ الإنتاجية.

