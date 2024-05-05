"مكافحة الأوبئة" يعود لمقره السابق في شارع زهران

الوكيل الإخباري - أعلن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، اليوم الأحد، عودته إلى مقره السابق في شارع زهران مبنى رقم 137، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتحديث.

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ووفق بيان صادر عن المركز، شملت أعمال الصيانة الشاملة والتحديث، التي استمرت نحو عام، تجديد جميع مرافق المبنى وإعادة تأهيله؛ سعيا لتحقيق أهداف المركز في تعزيز ممارسات الصحة العامة في سبل الوقاية من الأمراض، وقيادة جهود التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية العامة لجميع الأخطار شاملة تهديدات الإرهاب البيولوجي.



يُشار إلى أن المركز حرص على إنشاء مختبر وطني ومرجعي في منطقة شفا بدران، مزود بأحدث الأجهزة المخبرية، ليكون مرجعا على المستوى الوطني والإقليمي، وقادرا على التعامل مع العينات البشرية والبيئية والحيوانية المصدر، ضمن نهج الصحة الواحدة، انطلاقا من دور المركز في تعزيز الإمكانات والقدرات الوطنية للكشف عن الأمراض السارية، بما فيها الناشئة، ومراقبتها وتأكيدها.