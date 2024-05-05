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الأحد، 05-05-2024 03:28 م

نقابة التعليم الخاص تواصل عقد دوراتها التربوية للمعلمين

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الوكيل الاخباري- قال الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، إن مركز التدريب والتعليم في النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، يواصل عقد دوراته التدريبية للمعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة، أيام السبت، وذلك ضمن خطة عمله للفصل الدراسي الثاني.

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وبحسب بيان للاتحاد اليوم الأحد، فإن الدورات التي تعقد في مقر الاتحاد، تشمل موضوعات تربوية متنوعة، ومهارات وأدوات يحتاجها المعلم خلال تأدية مهامه وواجباته التربوية والتعليمية، انطلاقا من دور النقابة في النهوض بالعملية التربوية والتعليمية في قطاع التعليم الخاص، ما ينعكس إيجابا على واقع التعليم على المستوى الوطني.


وأضاف البيان، أن المركز عقد منذ بداية العام 22 دورة تدريبية، في كل من عمان والزرقاء ومقر الاتحاد، وعبر تقنية الاتصال المرئي، تناولت أيضا استراتيجيات التعليم النشط، والإدارة الصفية الحديثة، والتعلم بالألعاب البسيطة، وغيرها من العناوين التربوية.


وأوضح أن الدورات التدريبية ستستمر أيام السبت خلال الفصل الدراسي الثاني وسيتم الإعلان عنها وفق برنامج محدد، كما أن المشارك يحصل على شهادة معتمدة من النقابة، داعيا المعلمين إلى متابعة التفاصيل عبر "الواتساب" الخاص بالمركز، ومجموعة الفيسبوك (معلمو ومعلمات القطاع الخاص).

 




 

 


 

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