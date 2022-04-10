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الأحد، 10-04-2022 05:01 م

جولات صباحية ومسائية لمراقبة الأسعار في جرش

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الوكيل الإخباري - قال محافظ جرش، الدكتور محمد أبو رمان، اليوم الأحد، إن لجنتي مراقبة السقوف السعرية والسلامة العامة في المحافظة تنفذان جولات ميدانية صباحية ومسائية على الأسواق والمحال التجارية لمراقبة مدى التزام التجار بالسقوف السعرية للأصناف التي أعلنت عنها وزارة الصناعة والتجارة سابقا، ومدى توفر المواد التموينية.

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وتضم اللجنتان اللتان يرأسهما حاكم إداري، مندوبين عن مديرية شرطة والمحافظة والدفاع المدني والبلدية وغيرها من الجهات ذات العلاقة.


وشدد أبو رمان على ضرورة التزام التجار بالقوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة ببيع المواد الغذائية بكافة انواعها خاصة في شهر رمضان المبارك حيث يزداد الطلب عليها، مؤكدا أن الجولات الرقابية مستمرة بشكل دوري ولا تستثني احدا ويتم التعامل مع أي مخالفة ضمن القانونودعا أبو رمان المواطنين إلى عدم التهافت على الشراء السلع بكميات تزيد عن احتياجاتهم.


 




 

 


 

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