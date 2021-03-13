حادثة مستشفى السلط تتصدر تويتر

الوكيل الإخباري - تداول نشطاء وسم #مستشفى_السلط على منصة "تويتر"
، وذلك بعد الاعلان عن انقطاع الأكسجين عن مرضى كورونا في قسم العناية الحثيثة.
وتصدرت الحادثة وسم رقم واحد على تويتر، اليوم السبت، وبزمن قياسي ، بحسب رصد " الوكيل الإخباري " وذلك بعد نشر فيديو تواجد رجال الأمن حول مستشفى السلط ، تحسّبا من الإرباك .
وأضاف النشطاء أنه يوجد عدد من الوفيات في داخل المستشفى وفق تغريدات نشرت على منصة " تويتر ".
وكان قد وجّه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى إجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي.
رحم الله وفيات #مستشفى_السلط في الأردن .. حادثة مؤلمة ولا يجوز أن تمر مرور الكرام دون محاسبة لكل مقصر.— محمد عواد (@mohammedawaad) March 13, 2021
#مستشفى_السلط— Mahmoud Jaradat (@hlm2222) March 13, 2021
نفس السيناريو الي حدث بمصر وما أقرب أمس من اليوم pic.twitter.com/bojTkAFY0E
وفايات. نتيحة انقطلع الاكسجين— مدالله النوارسة #الاردن (@madallh_skaren) March 13, 2021
الله يرحمهم ..
هلا بكم في التجربة المصرية #الاردن #مستشفى_السلط