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بالفيديو- غضب ملكي مما حصل في مستشفى السلط

السبت، 13-03-2021 11:54 ص

حادثة مستشفى السلط تتصدر تويتر

3 سلط
عدسة الوكيل -مستشفى السلط


الوكيل الإخباري - تداول نشطاء وسم #مستشفى_السلط على منصة "تويتر" ، وذلك بعد الاعلان عن انقطاع الأكسجين عن مرضى كورونا في قسم العناية الحثيثة.

وتصدرت الحادثة وسم رقم واحد على تويتر، اليوم السبت، وبزمن قياسي ، بحسب رصد " الوكيل الإخباري " وذلك بعد نشر فيديو تواجد رجال الأمن حول مستشفى السلط ، تحسّبا من الإرباك .

وأضاف النشطاء أنه يوجد عدد من الوفيات في داخل المستشفى وفق تغريدات نشرت على منصة " تويتر ".

وكان قد وجّه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى إجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي.

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