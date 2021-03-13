حادثة مستشفى السلط تتصدر تويتر

الوكيل الإخباري - تداول نشطاء وسم #مستشفى_السلط على منصة "تويتر" ، وذلك بعد الاعلان عن انقطاع الأكسجين عن مرضى كورونا في قسم العناية الحثيثة.



وتصدرت الحادثة وسم رقم واحد على تويتر، اليوم السبت، وبزمن قياسي ، بحسب رصد " الوكيل الإخباري " وذلك بعد نشر فيديو تواجد رجال الأمن حول مستشفى السلط ، تحسّبا من الإرباك .



وأضاف النشطاء أنه يوجد عدد من الوفيات في داخل المستشفى وفق تغريدات نشرت على منصة " تويتر ".



وكان قد وجّه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى إجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي.

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رحم الله وفيات #مستشفى_السلط في الأردن .. حادثة مؤلمة ولا يجوز أن تمر مرور الكرام دون محاسبة لكل مقصر. — محمد عواد (@mohammedawaad) March 13, 2021

#مستشفى_السلط



نفس السيناريو الي حدث بمصر وما أقرب أمس من اليوم pic.twitter.com/bojTkAFY0E — Mahmoud Jaradat (@hlm2222) March 13, 2021

وفايات. نتيحة انقطلع الاكسجين



الله يرحمهم ..



هلا بكم في التجربة المصرية #الاردن #مستشفى_السلط — مدالله النوارسة #الاردن (@madallh_skaren) March 13, 2021



