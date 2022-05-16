حالات يتم فيها استبعاد أسر من الدعم النقدي الموحد

الوكيل الإخباري

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- كشف الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح صوالحة تفاصيل جديدة حول برنامج الدعم النقدي الموحد.وقال الصوالحة لـ"الوكيل الإخباري"، إن إعادة فتح التسجيل للأسر التي لم تتقدم بالمرة الأولى وذلك مراعاة للعدالة في شمول الأسر الأشد فقرا.وأضاف أن الإجراءات الجديدة تأتي سياق المراقبة الدورية للأسر المستحقة للدعم على مدار العام.وأوضح أنه في حال انطبقت شروط الاستحقاق على أسر جديدة فإنها تدخل ضمن قائمة التنافس مع الأسر التي استحقت الدعم في المرة الأولى وفي حال كانت ضمن الأسر الأشد فقرا يتم شمولها وصرف الدعم لها وإبعاد أسر أخرى أقل حاجة منها للدعم.وأشار الصوالحة إلى أن هناك حالات يتم فيها استبعاد أسرة مستفيدة من الحصول على الدعم وهي الحصول على عمل والتسجيل في الضمان الاجتماعي أو شراء سيارة حديثة مما يعني ارتفاع في مستوى الدخل أو وجود مصدر دخل للأسرة.وكان صندوق المعونة الوطنية قرر إعادة فتح باب التسجيل في برنامج الدعم النقدي الموحد ابتداء من أمس الأحد ولغاية نهاية العام الحالي.وأعلن الصندوق الأسر التي يحق لها التقدم بطلب للبرنامج وهي الأسر التي لم تتقدم للاستفادة خلال شهر كانون الأول الماضي بالإضافة إلى الأسر التي لم تستكمل طلباتها، فيما يتم استثناء من تقدم في المرة الأولى والأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة.