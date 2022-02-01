حجاوي: توقعات بتسجيل نحو 120 ألف إصابة الأسبوع القادم.. وارتفاع الحالات فاقَ كل التوقعات

الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام الحجاوي إن المتوقع تسجيل 100 ألف إصابة خلال هذا الأسبوع، وسيكون الأعلى منذ بدء الجائحة.

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وتابع حجاوي في حديثه عبر راديو جيش إف ام، مساء الثلاثاء، أن المتوقع مواصلة الارتفاع بتسجيل الإصابات في الأسبوع القادم لتصل إلى نحو 120 ألف إصابة.



وأعرب حجاوي عن أمله بأن يكون الأسبوع القادم ذروة الموجة الحالية في تسجيل الإصابات، مبيناً أن الإصابات جاءت بشكل أزيد مما كان متوقعا حيث كان التفشي سريع جداً.



وتابع “فصل الشتاء ساعد في تقوية الفيروس والاستمرار في سريانه، وإذا لم يكن هناك انقطاع في سلسلة العدوى بفعل الالتزام وتلقي المطاعيم فإن الأرقام سترتفع”.



وأشار إلى ارتفاع في الإدخالات حيث بلغت يوم أمس نحو 200 حالة واليوم وصلت إلى حدود 260 حالة، لافتا إلى ارتفاع في إشغال أسرة العزل والعناية الحثيثة بسبب المراجعة المبكرة للمستشفيات.



وأضاف أن “وجب علينا الخوف من المتحورات الفرعية من أوميكرون التي قد تكون أكثر إمراضا من المتحور الأساس”، منوهاً بأن المتحور الخفي لم يعد خفيا بعد تشخيصه”.