الثلاثاء 01-02-2022
الوكيل الاخباري

إرادة ملكية بترفيع 12 موظفا في الديوان الملكي - اسماء

بريطانيا تسجل 219 وفاة و112458 إصابة بكورونا

الأمانة العامة لمجلس النواب توضح أسباب تأجيل جلسة النواب ليوم غد

النواب: تأجيل جلسة الأربعاء إلى موعد يحدد لاحقًا

الحكومة : لا عودة عن التعليم الوجاهي

الصحة : الوزارة جاهزة لتطبيق الخطط البديلة للتعامل مع زيادة الإصابات في المستشفيات

البلبيسي : يجب التقيد والالتزام الحقيقي بلبس الكمامة

قانونية النواب: تخصيص 41 مقعدا للقائمة الحزبية يشكل رافعة للأحزاب

الأردن يحصل على 3 مقاعد في انتخابات مجلس اتحاد الناشرين العرب

وفاتان و1236 إصابة جديدة بكورونا في قطر

الثلاثاء، 01-02-2022 06:04 م

حجاوي: توقعات بتسجيل نحو 120 ألف إصابة الأسبوع القادم.. وارتفاع الحالات فاقَ كل التوقعات

203759


الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام الحجاوي إن المتوقع تسجيل 100 ألف إصابة خلال هذا الأسبوع، وسيكون الأعلى منذ بدء الجائحة.

اضافة اعلان

وتابع حجاوي في حديثه عبر راديو جيش إف ام، مساء الثلاثاء، أن المتوقع مواصلة الارتفاع بتسجيل الإصابات في الأسبوع القادم لتصل إلى نحو 120 ألف إصابة.


وأعرب حجاوي عن أمله بأن يكون الأسبوع القادم ذروة الموجة الحالية في تسجيل الإصابات، مبيناً أن الإصابات جاءت بشكل أزيد مما كان متوقعا حيث كان التفشي سريع جداً.


وتابع “فصل الشتاء ساعد في تقوية الفيروس والاستمرار في سريانه، وإذا لم يكن هناك انقطاع في سلسلة العدوى بفعل الالتزام وتلقي المطاعيم فإن الأرقام سترتفع”.


وأشار إلى ارتفاع في الإدخالات حيث بلغت يوم أمس نحو 200 حالة واليوم وصلت إلى حدود 260 حالة، لافتا إلى ارتفاع في إشغال أسرة العزل والعناية الحثيثة بسبب المراجعة المبكرة للمستشفيات.


وأضاف أن “وجب علينا الخوف من المتحورات الفرعية من أوميكرون التي قد تكون أكثر إمراضا من المتحور الأساس”، منوهاً بأن المتحور الخفي لم يعد خفيا بعد تشخيصه”.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مدرسة

الحكومة : لا عودة عن التعليم الوجاهي

كورونا 7

الصحة : الوزارة جاهزة لتطبيق الخطط البديلة للتعامل مع زيادة الإصابات في المستشفيات

كورونا الوكيل

البلبيسي : يجب التقيد والالتزام الحقيقي بلبس الكمامة

22022116467221075229

الأردن يحصل على 3 مقاعد في انتخابات مجلس اتحاد الناشرين العرب

كورونا 5

انخفاض في اصابات كورونا بالعاصمة عمان

1202231224459786880160

حوارية حول الجرائم الإلكترونية في إربد

أخبار متعلقة
120221410610526796668

14 وفاة و3396 اصابة جديدة بكورونا في المملكة

0L5A1628 - Copy

23 وفاة و 2829 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

0L5A1599 - Copy

إرتفاع حالات كورونا النشطة في الأردن الى 28 ألفا و205 إصابات

0L5A1604 - Copy

إرتفاع حالات كورونا النشطة في المملكة الى 27 ألفا و678 إصابة

1220211812190452127017

نسبة الفحوصات الايجابية تقترب من 7% في الاردن

0L5A1599 - Copy

20 وفاة و 2349 اصابة كورونا جديدة في المملكة