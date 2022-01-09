نسبة الفحوصات الايجابية تقترب من 7% في الاردن

الوكيل الإخباري - بين الإيجاز اليومي لإصابات كورونا، ان نسبة الفحوصات الايجابية اليوم الاحد وصلت الى 6.91.

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ووفقا للإيجاز أجري 33985 فحصا مخبريا، بنسبة فحوص إيجابية قدرها 6.91%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 13851545 فحصا.



وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 2024 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 1039992، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة 26913.



وسُجل 64 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 71 شخصا، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 687 إصابة.