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الخميس، 08-07-2021 01:23 م

حجاوي : يجب ملاحقة مروجي الإشاعات حول لقاح كورونا

حجاوي
الدكتور بسام حجاوي


الوكيل الإخباري - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، الدكتور بسام حجاوي، أن ما يتم تداوله من مقاطع "فيديو" على منصات التواصل الاجتماعي محليا، حول مضاعفات المطعوم ، يربك الجهود في إنجاز حملة التطعيم الوطنية وعودة فتح القطاع الاقتصادي.

وطالب حجاوي في تصريحات صحافية ، من الأجهزة المختصة كافة التحقق من مصداقية تلك المقاطع ومساءلة الأشخاص الذين يتداولون الإشاعات.

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وأضاف أن العديد من الأشخاص الذين اشتكوا حول وجود مضاعفات غير اعتيادية من المطعوم ثبت أنهم يعانون من تاريخ مرضي مُسبق.

 

وأشار حجاوي إلى أن جميع المطاعيم آمنة وفعالة وقد تُسبب بعض المضاعفات خلال 24 ساعة الأولى.

وشدد حجاوي على ضرورة الإسراع في عملية التطعيم، للتخفيف من وطأة المتحور "دلتا"، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة.

 

 

 




 

 


 

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