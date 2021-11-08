حدث فلكي نادر تشهده سماء المملكة اليوم الإثنين

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة -

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تشهد سماء المملكة اليوم الإثنين حدث فلكي نادر وجميل بعد غروب الشمس حيث سيقترب (يقترن) هلال شهر ربيع الثاني ذو العمر ثلاثة ليالي مع كوكب الزهرة الذي يشاهد حاليا على شكل نجم أبيض لامع وواضح في السماء الغربية بعد غروب الشمس بقليل وفق الفلكي عماد مجاهد من مرصد وادي رم أم الدامي الفلكي.وأضاف مجاهد لـ " الوكيل الإخباري " أنه بعد غروب الشمس بحوالي 20 دقيقة، سيظهر هلال القمر وفتحته باتجاه اليسار (أي يشبه حرف الراء باللغة العربية) وتظهر كوكب الزهرة على يمين الهلال بشكل جميل ومدهش، حيث أنه يشاهد بالعين المجردة فقط، وهي ظاهرة مرسومة على اعلام بعض الدول مثل العلم التركي والتونسي.وطلب الفلكي مجاهد من هواة التصوير التقاط صور للحدث الفلكي بعد غروب الشمس اليوم .