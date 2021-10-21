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الخميس، 21-10-2021 11:53 م

معرض للتراث الأردني في بيت عرار الثقافي بإربد

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الوكيل الاخباري - نظم بيت عرار الثقافي بالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة إربد وجمعية الطفل المعاق الخيرية اليوم، معرضا للتراث الأردني، وذلك بمناسبة احتفالات المملكة بمئوية الدولة الأردنية.

وأكد مدير ثقافة إربد الأسبق علي عودة في كلمة ألقاها على أهمية إقامة مثل هذه الأنشطة الهادفة، والتي تعرّف جيل الشباب بالتراث الأردني الأصيل، وعن استعمالات السلف لبعض الأدوات المستخدمة في مجالات الإنتاج الزراعي والحياة اليومية .

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