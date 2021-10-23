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السبت، 23-10-2021 10:54 ص

16 ألف إصابة عمل بالمملكة منذ بداية العام

الضمان 2


الوكيل الإخباري - كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن أنها استقبلت 16020 إصابة عمل منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول الماضي.

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ووفق مديرة إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل بالمؤسسة وفاء جرادات بلغت قيمة نفقات الإصابات المذكورة نحو مليوني دينار شملت البدلات اليومية للمؤمن عليهم أثناء العجز المؤقت عن العمل، وتعويض الدفعة الواحدة، ومصاريف العناية الطبية والتي تشمل (تكاليف المعالجة الطبية والإقامة بالمنزل، ونفقات انتقال المصاب من مكان السكن الى المكان الذي يعالج فيه والعودة منه، والخدمات والتجهيزات التأهيلية).


وأوضحت جرادات في تصريح صحفي أنه خلال العام الحالي تم صرف نفقات معالجة فورية مباشرة من الضمان الاجتماعي الى حساب المستشفيات بقيمة 1.6 مليون دينار حتى نهاية شهر أيلول 2021.


وبينت ان معظم الاصابات كانت بقطاع الصناعات التحويلية بحدود 4200 اصابة، لما يسببه هذا القطاع من إصابات ما بين البسيطة والبالغة.


وأشارت جرادات الى انه وفق الدراسات بلغ عدد إصابات العمل العام الماضي 18 ألف بقيمة انفاق وصلت الى خمسة ملايين لان بعض القطاعات اعتبرت الاصابة بفيروس كورونا اصابة عمل، في حين بلغ عدد الإصابات عام 2019 نحو 12 ألف إصابة عمل.


وتعتمد المؤسسة 38 جهة طبية علاجية (مستشفيات) راعت فيها التوزيع الجغرافي بهدف تغطية مختلف محافظات المملكة، حيث أنها اعتمدت جميع مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، كما تم اعتماد عدد من المستشفيات الخاصة بالعاصمة عمان.


وبحسب المؤسسة، في حال وقوع إصابة عمل للمؤمن عليه في المنشأة التي يعمل بها يتعين على تلك المنشأة نقل المؤمن عليه (المصاب) إلى أقرب جهة علاجية معتمدة لدى مؤسسة الضمان، كما يتوجب على ضابط ارتباط المنشأة الدخول مباشرة إلى موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) والذهاب الى خيار طلب معالجة فورية لحادث عمل أو الدخول إليه من الرابط(https://service1.ssc.gov.jo/inj/ )


 




 

 


 

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