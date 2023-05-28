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الأحد، 28-05-2023 02:16 م

حركة سياحية نشطة تشهدها مدينة البترا

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الوكيل الإخباري- شهدت مدينة البترا، الأحد، حركة سياحية نشطة واعتيادية، وتوافدت أعداد سياحية كبيرة من مختلف الجنسيات.اضافة اعلان


وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الحركة السياحية في المدينة تسير بشكل اعتيادي، وأن متحف البترا مستمر باستقبال السياح والزوار من الساعة الـ 8 صباحا حتى الساعة الـ 8 مساء.

وبين أن كوادر السلطة وضعت في حالة تأهب قصوى للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية والأمطار المتوقع أن تؤثر على إقليم البترا، لافتا إلى توفر جميع الخدمات لزوار المدينة الأثرية لتسهيل رحلتهم منذ دخولهم للموقع وحتى خروجهم.

وأكدت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي استعدادها لاستقبال ملاحظات المواطنين خلال المنخفض الجوي على أرقام غرف الطوارئ الغرفة الرئيسة 0795108882، 0772386717، والحي الجنوبي 032150012، 0799032155، والمحمية الأثرية 0772236828،0777963735.

 




 

 


 

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