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الأربعاء، 08-05-2024 11:46 ص

تعيين أردنية كأول عربية تشغل منصب منسق معتمد لمنظمة التحالف الدولي

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الوكيل الاخباري - أعلنت منظمة التحالف الدولي للأمم المتحدة لأهداف للتنمية المستدامة (UNASDG)، تعيين الأردنية نجود الدقس منسقا في قسم الشؤون الدولية معتمدا لها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة.

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وتشغل الدقس منصب مساعد المدير التنفيذي ومديرة العلاقات الدولية والناطق الرسمي لمكتب (UNASDG) الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عمان.
ورحب رئيس المجلس الدبلوماسي السناتور الدكتور روبن إيجولف، بانضمام الدقس لفريق المنظمة منسقا إقليميا (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) في المملكة.


وقال يجب التركيز على جميع الفرص للعمل معا في مشاريع تطوير البنية التحتية لأهداف التنمية المستدامة وجميع العلاقات الحكومية.


وثمن في تصريح صحفي بالدور الذي يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم برامج التنمية المستدامة، وحرصه المستمر على توفير المناخ اللازم لتحقيق التنمية بأشكالها كافة، ودور الأردن في تعزيز العلاقات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والأسواق العالمية الكبرى.


يشار إلى ان منظمة (INASDG) هي إحدى مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتهدف إلى تعزيز وتمكين التعاون الدولي من أجل مصلحة الإنسانية، ويعتمد نشاط المنظمة على أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة لتحسين الحياة الإنسانية الصحية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم.


 




 

 


 

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