الأربعاء 08-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 08-05-2024 11:36 ص

رفح .. 35 شهيداً و129 مصاباً خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري- ذكرت مصادر طبية فلسطينية أن 35 شخصًا استشهدوا وأصيب 129 آخرون وصلوا إلى مستشفى الكويت في رفح خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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واستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في قصفه العنيف شرق رفح، بعد توغل دباباته داخل المعبر لليوم الثاني على التوالي، زاعماً أنه يجري عملية عسكرية محدودة وليست موسعة.


في الوقت نفسه، تتصدى المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال المتوغلة في رفح، مؤكدة أن أي عملية عسكرية في المنطقة لن تكون "نزهة" لقوات الاحتلال كما وصفتها  ، مؤكدة على استعدادها الكامل للتصدي لأي عملية تشنها قوات الاحتلال في رفح .





 




 

 


 

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