حريق كبير يلتهم محل قطع سيارات في ماركا الشمالية - فيديو وصور

الوكيل الإخباري - قال مصدر أمني، إن فرق الإطفاء والإسعاف من الدفاع المدني تعاملت مع حريق كبير شب بمحل لقطع السيارات في منطقة ماركا الشمالية.



وبين المصدر لـ "الوكيل الإخباري" أن الكوادر عملت على إخماد الحريق، موضحاً أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات بشرية.



وأضاف أنه لم يتم معرفة أسباب الحريق، مشيراً إلى أنه سيتم فتح تحقيق.

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وفي بيان لاحق، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الفرق المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق عمان وباسناد من مديريتي دفاع مدني وسط عمان والزرقاء وشرطة شرق عمان وأمانة عمان الكبرى تعاملت اليوم مع حريقاً شب في عدد من المحلات التي تحتوي على قطع سيارات وزيوت بمنطقة ماركا الشمالية.



وبين أنه قد عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل ومنع انتشاره لباقي المحلات المجاورة دون أن تقع أي إصابات تذكر، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.





