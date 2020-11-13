الجمعة 13-11-2020
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 13-11-2020 09:55 ص

حزن شديد بعد وفاة مديرة المدرسة زينب حمدي

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الوكيل الاخباري - نعى وزيرُ التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي والأمينان العامَّان، والأسرة التربوية، مديرة مدرسة هند بنت عتبة الثانوية المختلطة/ مديرية تربية الزرقاء الثانية (زينب حمدي).

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وأرفقت الوزارة النعي في منشور لها عبر موقعها الرسمي وجاء فيه: "ينعى وزيرُ التربية والتعليم والأسرةُ التَّربويَّة، الزميلةَ الفاضلة (زينب حمدي)، مديرة مدرسة هند بنت عتبة الثانوية المختلطة/ مديرية تربية الزرقاء الثانية. أسكنَ اللهُ روحَ الفقيدة الجنَّة، وألْهَمَ ذويها الصَّبْر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.


 




 

 


 

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