حفل لتكريم الناجحين من أبناء نادي موظفي الامانة

الوكيل الاخباري - أقام نادي موظفي أمانة عمان، اليوم الاثنين، حفلا لتكريم الناجحين في شهادة الثانوية العامة من أبناء الهيئة العامة للنادي، برعاية رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة.



وقال مدير مدينة عمان، رئيس نادي موظفي الأمانة، المهندس أحمد الملكاوي، خلال الحفل الذي حضره أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، إن الثانوية العامة مرحلة مضيئة من محطات النجاح، وانطلاقة جديدة لمستقبل يزهو بالإنجازات والتطلعات التي تحقق طموحاتهم.

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