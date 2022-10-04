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الثلاثاء، 04-10-2022 11:18 م

محاضرة توعوية عن الجرائم الإلكترونية في المزار الجنوبي

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرية تربية لواء المزار الجنوبي، اليوم الثلاثاء، في مدرسة الخالدية الثانوية للبنات محاضرة توعوية عن "الجرائم الإلكترونية" بمشاركة عدد من كوادر الهيئة الإدارية والتدريسية وطلبة المدرسة.

وأكد مدير التربية الدكتور حسين الدغيمات استمرار المديرية في عقد مثل هذه المحاضرات التي تسهم في رفع المستوى التوعوي عند الطلبة في كيفية التعامل مع مختلف المواقع الإلكترونية ومعرفة إيجابياتها وسلبياتها من خلال معرفة وسائل السلامة العامة، والإجراءات السليمة عند التعرض لأي موقف إلكتروني أو مشكلة إلكترونية.

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