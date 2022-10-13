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الخميس، 13-10-2022 06:12 م

الملك يزور مدرسة أيل الثانوية الشاملة للبنين

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الوكيل الاخباري - زار جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مدرسة أيل الثانوية الشاملة للبنين التابعة لوزارة التربية والتعليم.

وجال جلالته على مرافق المدرسة، التي تعد المدرسة المهنية الوحيدة في البادية الجنوبية، وتخدم مناطق البتراء والشوبك وأجزاء من محافظة معان.

واستمع جلالة الملك إلى شرح من مدير المدرسة سليمان النعيمات، بين فيه أن المدرسة تضم 112 طالبا في جميع الفروع المهنية، و56 طالبا في الفرعين العلمي والأدبي.

ولفت النعيمات إلى وجود أربع شعب للتعليم الأكاديمي، وخمسة مشاغل للتدريب العملي لخدمة الفروع المهنية.

وأشار إلى أن المدرسة تقدم جميع خدمات الإعاشة للطلبة القادمين من المناطق البعيدة، وتأمينهم بسكن يضم 84 غرفة يسكنها تسعة طلاب وثمانية معلمين حاليا.

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