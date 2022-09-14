الأربعاء 14-09-2022
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الأربعاء، 14-09-2022 11:42 ص

حقيقة فيديو متداول لانهيار عمارة اللويبدة

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الوكيل الإخباري - نفى مصدر صحة فيديو متداول للحظة انهيار عمارة سكنية على انها البناية التي انهارت في منطقة اللويبدة امس الثلاثاء .

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واكد المصدر ان الجزء الاول من الفيديو المتداول قديم ويعود لحادثة انهيار بناية سكنية جنوب مصر قبل 5 سنوات ، وتم اضافة مشاهد لعمليات الانقاذ لعمارة اللويبدة بهدف التضليل  .


وكان متابعون لمواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه انهيار عمارة سكنية على انها عمارة اللويبدة في العاصمة عمان.

 



 




 

 


 

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