حمادة: انخفاض الغذاء عالميًا سينعكس على الأسواق المحلية بعد 30 يوما

الوكيل الاخباري - أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، أن انعكاس انخفاض الأسعار الغذائية على الأسواق المحلية بعد انخفاضها عالميًا، سيكون بعد 30 يوما.



وأضاف حمادة، خلال مداخلة له عبر المملكة، أن تلك المهلة تأتي بعدما يقوم التجار باستيراد البضائع الجديدة، "مش خلال يوم أو يومين. تحملنا رفع الزيوت لمدة 8 أشهر ولم يعكس سعرها على الأسواق".



ولفت إلى تمنياته بعودة أسعار المواد الغذائية إلى سابق عهده قبل الجائحة خلال العام المقبل.

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