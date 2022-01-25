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الثلاثاء، 25-01-2022 06:45 م

حماية البيئة في وادي الأردن تدعو إلى عدم حرق متبقيات المزارع

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 الوكيل الاخباري - دعت مديرية حماية البيئة لوادي الأردن، المزارعين إلى تجنب التخلص من متبقيات مزارعهم من المواد البلاستيكية او الأشتال من خلال حرقها، وذلك تجنبا للتلوث.

وقال مدير بيئة وادي الأردن المهندس محمد الصقور لـ(بترا)،اليوم الثلاثاء، إن تعرض مزارع وادي الأردن إلى موجة الصقيع أدى إلى تلف المزروعات مما دفع المزارعين إلى تنظيف هذه المساحات وزراعتها وحرق الاشتال التالفة، داعيا المزارعين إلى التخلص من بقايا النباتات بخلطها مع التراب لتحللها أو فرمها بواسطة فرامات لإنتاج سماد عضوي.

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