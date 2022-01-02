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الأحد، 02-01-2022 05:00 م

حملات مكثفة في الطفيلة لتطبيق أمر الدفاع 35

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الوكيل الاخباري - كثفت اللجان الرقابية المعنية في محافظة الطفيلة، الأحد، حملات الرقابة على المؤسسات الغذائية والتموينية والخدماتية، للتأكد من تقيدها بنصوص أمر الدفاع رقم 35، بالإضافة إلى متابعة الأشخاص المصابين بفيروس كورونا.

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وأكد رئيس بلدية الطفيلة الكبرى، نائب محافظ الطفيلة، الدكتور إسماعيل الصرايرة، في تصريح صحفي، ضرورة تقيد أصحاب المنشآت والمواطنين بأوامر الدفاع، لاسيما الأمر رقم 35 والتقيد بالاشتراطات الصحية وتلقي المطعوم الخاص بفيروس كورونا، مشددا على عدم التهاون مع أي مخالف.


وأشار إلى أن هناك عددا من اللجان الرقابية من مختلف الدوائر الرسمية المعنية، تعكف حاليا على تنفيذ مهامها في الأسواق التجارية وجميع المناطق؛ للتأكد من التزام المواطنين بتطبيق أوامر الدفاع.


وقال الدكتور الصرايرة إن أمر الدفاع 35 واضح، خاصة فيما يتعلق بمراجعة الدوائر والمؤسسات الحكومية بضرورة أن يكون المراجع قد تلقى جرعتي اللقاح ومرتديا للكمامة، حفاظا على السلامة العامة والمجتمع المحلي.


ولفت إلى أنه جرى التأكيد على جميع الدوائر والمؤسسات، بعدم التهاون مطلقا تحت طائلة المساءلة، مقدراً الجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات المعنية من موظفي بلدية الطفيلة الكبرى والمتصرفية والدوائر الرسمية المعنية كالصحة والصناعة والتجارة والزراعة والبلديات في قصبة الطفيلة ولوائي الحسا وبصيرا.

 

بترا

 




 

 


 

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