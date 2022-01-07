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حملات مكثفة للتأكد من الالتزام بأمر الدفاع في عجلون

الجمعة، 07-01-2022 01:19 م

حملات مكثفة للتأكد من الالتزام بأمر الدفاع في عجلون

مخالفة


 الوكيل الإخباري - كثفت اللجان الرقابية المعنية في محافظة عجلون جولاتها الرقابية الميدانية على المؤسسات الغذائية والتموينية والخدماتية للتأكد من الالتزام بتطبيق أمر الدفاع رقم (35).

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وقال محافظ عجلون الدكتور خالد الجبور، إن هذه الحملات التي تأتي بالتنسيق والتشاركية مع مختلف الدوائر الرسمية في الأسواق التجارية وجميع المناطق للتأكد من التزام المواطنين بتطبيق أوامر الدفاع بالإضافة إلى متابعة الأشخاص المصابين بفيروس كورونا.


وأشار الدكتور الجبور إلى أنه تم ضبط العديد من المواطنين المصابين بالفيروس وغير الملتزمين بالحجر الصحي وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، مؤكداً أنه لن يتم التهاون مع المخالفين للتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.


وأكد أهمية التقيد بالاشتراطات الصحية وتلقي مطعوم كورونا وخاصة الجرعة الثالثة المعززة حماية لهم ومن حولهم بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد .


وقال نائب محافظ عجلون رئيس لجنة البلدية الدكتور علي اللوزي، إن البلدية نفذت حملات توعوية للمواطنين للالتزام بالتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة والأسواق ودور العبادة واستعمال المعقمات وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار لحماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا.


وقال، أنه تم التعميم على أقسام الرقابة في البلدية بضرورة تشديد وتكثيف عمال الرقابة على المنشآت الاقتصادية والعاملين فيها ومرتاديها للتأكد من التزامهم بإجراءات الوقاية المطلوبة الواردة في أوامر الدفاع.


 




 

 


 

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