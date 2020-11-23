حملات مكثفة للرقابة على الالتزام بالاجراءات الصحية في عجلون

الوكيل الإخباري- أكد محافظ عجلون سلمان النجادا استمرارية الحملات الميدانية الرقابية على الاسواق والمحال التجارية ومختلف المؤسسات للتأكد من التزامها بالاجراءات الصحية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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واضاف، اليوم ان الحملات تنفذ من قبل لجنة الصحة والسلامة العامة بالتعاون مع الجهات المعنية الامنية والبلديات حفاظا على سلامة الجميع والتقليل من اعداد الاصابات بالفيروس من خلال الالتزام باجراءات الوقاية وخاصة ارتداء الكمامة.



وبين ان الالتزام بالممارسات والإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد، وتطبيق اوامر الدفاع يمثل مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع، داعيا الى التعامل مع الحالة الوبائية بجدية وعدم الاستهتار من خلال لبس الكمامات والقفازات والابتعاد عن التجمعات .



واشار النجادا إلى انه لن يتم التهاون مع المخالفين وسيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحقهم لان عدم الالتزام سيعرضهم ومن حولهم لخطر الاصابة.



واوضح انه يتم التنسيق مع البلديات من اجل مواصلة حملات الرش والتعقيم والحفاظ على البيئة نظيفة من خلال جمع النفايات ومنع تراكمها وخاصة مخلفات المواد الطبيه الكمامات والقفازات للتخلص من اثارها السلبية على الجميع .



