الإثنين 23-11-2020
الوكيل الاخباري

قائد الدرك : إجراءات أمنية من أجل الأردنيين

بنك الدم للوكيل : مرضى بأمس الحاجة للدم وأتمنى التبرع من أجلهم- تسجيل صوتي

تصريح حكومي حول لقاح كورونا

وفاة حدث انتحارا في مركز أحداث مأدبا

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة

أسعار الذهب الإثنين 23/11/2020

إغلاق مسلخ جرش بسبب كورونا

وفيات الإثنين 23/11/2020

تعليق دوام مديريتي عمل تفتيش وتشغيل عمان الأولى

توضيــح هام من الصحة بشأن كورونا

الإثنين، 23-11-2020 12:24 م

حملات مكثفة للرقابة على الالتزام بالاجراءات الصحية في عجلون

253491


الوكيل الإخباري- أكد محافظ عجلون سلمان النجادا استمرارية الحملات الميدانية الرقابية على الاسواق والمحال التجارية ومختلف المؤسسات للتأكد من التزامها بالاجراءات الصحية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

اضافة اعلان

واضاف، اليوم ان الحملات تنفذ من قبل لجنة الصحة والسلامة العامة بالتعاون مع الجهات المعنية الامنية والبلديات حفاظا على سلامة الجميع والتقليل من اعداد الاصابات بالفيروس من خلال الالتزام باجراءات الوقاية وخاصة ارتداء الكمامة.


وبين ان الالتزام بالممارسات والإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد، وتطبيق اوامر الدفاع يمثل مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع، داعيا الى التعامل مع الحالة الوبائية بجدية وعدم الاستهتار من خلال لبس الكمامات والقفازات والابتعاد عن التجمعات .


واشار النجادا إلى انه لن يتم التهاون مع المخالفين وسيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحقهم لان عدم الالتزام سيعرضهم ومن حولهم لخطر الاصابة.


واوضح انه يتم التنسيق مع البلديات من اجل مواصلة حملات الرش والتعقيم والحفاظ على البيئة نظيفة من خلال جمع النفايات ومنع تراكمها وخاصة مخلفات المواد الطبيه الكمامات والقفازات للتخلص من اثارها السلبية على الجميع .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1133bd28-821d-4785-8ed0-6187ae1405d1

الخرابشة: الأردن في أعلى مستويات انتشار كورونا

3202015134345186101407

وزير الأشغال يستقبل نقيب وأعضاء مجلس نقابة الجيولوجيين الأردنيين

1020201714626422309531

وزير الصحة: عدوى كورونا في أي وقت ومكان

الامن

قائد الدرك : إجراءات أمنية من أجل الأردنيين

كم

بنك الدم للوكيل : مرضى بأمس الحاجة للدم وأتمنى التبرع من أجلهم- تسجيل صوتي

96173a89-22de-4c87-ad29-9e1156b221bc

أمانة عمان: تحويلات مرورية في وسط البلد

أخبار متعلقة
3202017215340642987402

تعرف على تكلفة الحد الأدنى لعلاج كورونا في الأردن

1-1337073

578 وفاة جديدة بكورونا في الهند

فحص-كورونا-الاردن

الصحة: فحوصات كورونا في محطات ثابتة مجانية

fa8e82ad-753e-476d-940c-d5a7164bb602

الصحة تطلب من المستشفيات الخاصة رفع جاهزيتها

c0eed4deec3dfac4b7660a05710e36c6

عجلون: دورات تثقيفية لأبناء المجتمع المحلي

d237fedd9cc2ed2f50b0dd3e5feba931

تعليق دوام الهيئة التدريسية والادارية بمدرسة في الرمثا