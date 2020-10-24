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السبت، 24-10-2020 03:53 م

عجلون: دورات تثقيفية لأبناء المجتمع المحلي

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الوكيل الإخباري-  خصص مركز زها الثقافي 30 دورة تدريبية لخريجي الجامعات لتأهيلهم بمختلف الأدوات والمهارات اللازمة للعمل كمدربين للفئات المستهدفة في عجلون.

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وقالت مدير عام مراكز زها الثقافي رانيا الصبيح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت: إن الدورات اشتملت على مجالات عدة، منها الابتكار المجتمعي والدراما المسرحية وفن التواصل والحوار والرفاه النفسي والمجتمعي والتشكيل بالقش وصناعة الصابون والتشكيل بالفيمو وبرمجة وتصميم الروبوت الآلي والمكتشف الصغير وحكايا زها والرسم والمزارع الصغير والصحافة والإعلام والاكسسوارات.


واشارت إلى أن هذه الدورات تهدف إلى تحفيز وتطوير الإبداع والابتكار وابراز مواهب المشاركين ولاسيما اليافعين والشباب، مبينة أن التدريب نفذه متخصصون من اصحاب الكفاءة والخبرة.


وبينت أن المركز من خلال هذه الدورات يؤهل المتدربين لإيجاد فرص عمل توفر لهم دخلا مناسبا لهم ولعائلاتهم.


وأشاد عدد من المتدربين بالمستوى المتميز والخدمات التي يقدمها المركز لإتاحة الفرصة التدريبية لهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة ويسهم في صقل شخصياتهم وتطوير قدراتهم في مختلف المجالات.


 




 

 


 

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