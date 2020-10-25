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الأحد، 25-10-2020 01:00 م

الصحة: فحوصات كورونا في محطات ثابتة مجانية

فحص-كورونا-الاردن


الوكيل الإخباري- قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، غازي شركس، إن الوزارة توخّت في تحديد مواقع المحطات الثابتة لإجراء فحص فيروس كورونا المستجد في المحافظات كافة، الموقع الجغرافي وجرى دراسته مسبقا لتحقيق التغطية كاملة.

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وأضاف، اليوم الأحد، إن "إجراء الفحوص للمواطنين في هذه المحطات مجانية"، موضحا أن "الهدف من إنشائها التخفيف على الناس في عملية متابعة المخالطين، ولتسجيل أعداد كبيرة من الحالات وجميعها أعداد كبيرة من المخالطين وفرق التقصي تعمل للوصول إليها بسرعة".


"أصبح من السهل على الشخص المخالط اللصيق التوجه إلى هذه المراكز لجمع عينات منه والتركيز على المخالطين من الدرجة الأولى"، بحسب شركس. 
وأضاف أن "هناك إقبالا شديدا على محطات الفحص في اليوم الأول من افتتاحها وهناك مراكز محددة الإقبال عليها أكثر من غيرها، وهذا الموضوع سيتم دراسته لتعزيز هذه المراكز بفرق أكثر لتلبي حاجة المواطنين". 


وتابع شركس أنه "يفضل أن يأتي المواطنون إلى المحطات عند الساعة التاسعة وليس في ساعات الصباح الباكر، لأن الفرق تأخذ وقتا لكي تستعد لإنجاز مهماتها". 


وأشار إلى أنه "في حال أدت هذه المراكز المطلوب منها وكانت تلبي الحاجة سيتم زيادتها"، موضحا أن الوزارة توخّت "أن يكون مكان الفحص وأخذ العينات منفصلا عن المراكز، لكي لا يكون هنالك اختلاط بين مراجعي المراكز ومن يشتبه بإصابته بالفيروس". 


وزارة الصحة، أعلنت السبت، أسماء ومواقع محطات فحص الكشف عن فيروس كورونا الثابتة في المراكز الصحية الشاملة والألوية في مختلف المحافظات.



 




 

 


 

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