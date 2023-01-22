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الأحد، 22-01-2023 04:23 م

حملة لتنظيف المباني التراثية المهجورة في السلط

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الوكيل الاخباري- نفذت بلدية السلط الكبرى بالتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية والمبادرة الشبابية (فكرة) حملة لتنظيف المباني التراثية المهجورة بعنوان "السلط لينا وحقك علينا".

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وقال رئيس البلدية المهندس محمد الحياري: إنه تم الإيعاز للمديريات المعنية في البلدية لعمل مسح ودراسة كامل للابنية التراثية المهجورة و الكشف عليها وتحديد المتطلبات لها ليصار بالمباشرة لتنظيفها و تقديم دراسات لتحديد نوعية استخدامها حسب ما يناسب كل مبنى.


وأشار إلى الصعوبات التي كانت تواجه البلدية خلال مراحل الكشف والدراسة والمتمثلة بالملكيات الخاصة، مبينا انه تم المباشرة بمبنى مدرسة سعيد البحرة في منطقة الجدعة.


وقالت مساعد عميد كلية الهندسة في الجامعة الدكتورة ميساء الشوملي إن هذه المبادرة هي مسؤولية اجتماعية تتطلب تكاتف جميع الهيئات والمؤسسات و الجامعات والأفراد للمحافظة على هذه القيمة التراثية و عدم تركها مهجورة حيث أصبحت بؤرا لتجمع النفايات و القوارض.


واكدت الشوملي أن الهدف الأسمى هو إعادة الحياة لهذه البيوت بعد ترميمها و إعادة استخدمها ما يدر بالنفع المادي والمعنوي على مالكي هذه البيوت و على المجتمع بشكل عام.

 




 

 


 

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