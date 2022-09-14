حملة لمكافحة حشرة البق القرمزي في إربد

الوكيل الاخباري- نفذت مديرية زراعة محافظة إربد، اليوم الأربعاء، في لواء المزار الشمالي، حملة لمكافحة حشرة البق القرمزي على أشجار الصبار، وذلك ضمن حملة تنفذها وزارة الزراعة في جميع أنحاء المملكة.

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وقال مدير زراعة المحافظة، الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، إن وزارة الزراعة اتخذت جميع الإجراءات والاستعدادات لتنفيذ حملة شاملة في مناطق إربد، لمكافحة البق القرمزي، فقامت بتأمين الكوادر المؤهلة، والمبيدات الحشرية ومستلزمات عمليات المكافحة، وتنظيم حملات توعوية للمواطنين بأهمية مكافحة هذه الحشرة الضارة.



وأشار أبو عرابي، خلال لقائه اليوم المزارعين في لواء المزار، إلى أن هذه الآفة أصبحت تشكل خطرا على أشجار الصبار، وتسبب خسائر فادحة للمزارعين، مبينا أن الوزارة ستنفذ حملات مكافحة شاملة للحد من انتشارها.



ودعا المزارعين إلى ضرورة متابعة هذه الحملة والتعاون مع كوادر الزراعة المتخصصة، لتتمكن من الوصول إلى جميع المناطق المصابة، مشيرا إلى أن هذه الحشرة تنتقل بسرعة ما يزيد من الرقعة الجغرافية للإصابات.



و قدم مدير الوقاية النباتية المهندس عماد عوض أمام المزارعين شرحا مفصلا عن آلية تنفيذ الحملة، بينما قدم رئيس قسم مكافحة الآفات الزراعية المهندس منصور شقيرات، عرضا حول دورة حياة الآفة وأطوار تكاثرها، كما قدم رئيس قسم الإنتاج النباتي المهندس فيصل بني هاني شرحا مفصلا حول الآثار الاقتصادية الضارة لهذه الحشرة وأهم الطرق المتبعة لمكافحتها والقضاء عليها.



يشار إلى أن هذه الحملة ستستمر لمدة 3 أيام لتنفيذ عملية رش شاملة ومتكاملة لمنطقة المزار الشمالي.