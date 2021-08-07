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السبت، 07-08-2021 12:56 م

حوادث سير تفجع الأردنيين و 6 ضحايا خلال اليومين الماضيين

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توضيحية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - ما زالت حوادث السير تلقي بظلالها على الأردنيين ، حيث الضحايا الأبرياء ، والذكريات الأليمة ، لهؤلاء الذين يغادرون الحياة دون وداع .

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وخلال اليومين الماضيين ، فقد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ، بأخبار تتعلق بضحايا إثر حوادث السير ، داعين لهم بالرحمة والمغفرة ، لهؤلاء الذين راحوا ضحايا حوداث السير المؤسفة .

 

وفيما يلي حوادث السير التي أفجعت الأردنيين خلال اليومين الماضيين : 

 

وفاة 4 أردنيين بحادث سير في السعودية

تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من خلال مركز العمليات والسفارة الأردنية في الرياض حادث السير المؤسف الذي تعرض له 5 مواطنين، أمس الجمعة من عائلة أردنية واحدة في منطقة حائل في المملكة العربية السعودية وأسفر عن وفاة رب العائلة وزوجته وطفليهما وإصابة طفلتهما الثالثة ( أنقر هنا) . 

 دهس ستيني في الكرك

كما وعثرت الأجهزة الأمنية في محافظة الكرك، أمس الجمعة على جثة ستيني ، وقد توفي دهساً في بلدة القصر الواقعة شمالي المحافظة ( أنقر هنا) .

 

وفاة سبعيني بتدهور مركبته في الشونة الشمالية

كما توفي سبعيني ، أول أمس الخميس، إثر تدهور مركبته بمنطقة الشونة الشمالية، بحسب مدير مستشفى معاذ بن جبل الدكتور إحسان مطالقة، حينها  (أنقر هنا ) .

 




 

 


 

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