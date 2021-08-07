حوادث سير تفجع الأردنيين و 6 ضحايا خلال اليومين الماضيين

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - ما زالت حوادث السير تلقي بظلالها على الأردنيين ، حيث الضحايا الأبرياء ، والذكريات الأليمة ، لهؤلاء الذين يغادرون الحياة دون وداع .

اضافة اعلان

وخلال اليومين الماضيين ، فقد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ، بأخبار تتعلق بضحايا إثر حوادث السير ، داعين لهم بالرحمة والمغفرة ، لهؤلاء الذين راحوا ضحايا حوداث السير المؤسفة .

وفيما يلي حوادث السير التي أفجعت الأردنيين خلال اليومين الماضيين :

وفاة 4 أردنيين بحادث سير في السعودية

تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من خلال مركز العمليات والسفارة الأردنية في الرياض حادث السير المؤسف الذي تعرض له 5 مواطنين، أمس الجمعة من عائلة أردنية واحدة في منطقة حائل في المملكة العربية السعودية وأسفر عن وفاة رب العائلة وزوجته وطفليهما وإصابة طفلتهما الثالثة ( أنقر هنا) .

دهس ستيني في الكرك

كما وعثرت الأجهزة الأمنية في محافظة الكرك، أمس الجمعة على جثة ستيني ، وقد توفي دهساً في بلدة القصر الواقعة شمالي المحافظة ( أنقر هنا) .

وفاة سبعيني بتدهور مركبته في الشونة الشمالية

كما توفي سبعيني ، أول أمس الخميس، إثر تدهور مركبته بمنطقة الشونة الشمالية، بحسب مدير مستشفى معاذ بن جبل الدكتور إحسان مطالقة، حينها (أنقر هنا ) .

