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الأربعاء، 29-11-2023 12:18 م

حوارات المستقبل تنظم لقاء حول آثار العدوان الإسرائيلي ضد غزة على الأردن

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الوكيل الاخباري - نظمت جماعة عمان لحوارات المستقبل مساء أمس، لقاء حواريا حول الآثار المستقبلية للعدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة على الأردن.

وقال نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني خلال اللقاء إن الأردن ماض بعملية الإصلاح على الرغم من التحديات والظروف التي تعيشها المنطقة، مشيرا إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني يريد من القطاع الخاص مساهمة فاعلة في برنامج التحديث، ومن الجميع كذلك لإدامة عملية النمو في الاقتصاد الأردني.

وتطرق إلى اجتماع جلالة الملك مع عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين، وتأكيد جلالته بأن قوة الاقتصاد الأردني هي قوة للأردنيين والأشقاء في فلسطين . 

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