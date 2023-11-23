افتتاح معرض "معا لنصرة غزة" في جاليري إطلالة اللويبدة

الوكيل الإخباري - افتتح تشكيليون ومثقفون ومهتمون مساء اليوم الخميس في جاليري إطلالة اللويبدة بعمان، المعرض الفني "معا لنصرة غزة" للفنان التشكيلي عمر البدور.

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والمعرض الذي يستمر أسبوعاً يخصص ريع كامل معروضاته من اللوحات الفنية لدعم العائلات والأطفال في غزة.



وقال التشكيلي البدور إن المعرض الذي جاء بالتعاون مع جمعية تواصل والجاليري، اشتمل على 60 لوحة فنية مطبوعة على "فوم" بتقنية الفن الرقمي، وهي نتاج عمل امتد على مدار 45 يوماً منذ بداية الحرب على غزة.



وبين، أنه منذ بداية الحرب يقوم برسم هذه اللوحات في سياق ما تشهده غزة من أعمال عدوانية إسرائيلية وحشية وإبادة جماعية للمدنيين وقتل للأطفال والنساء وكبار السن وقصف دور العبادة والمستشفيات والتي تنتهك كل القيم الأخلاقية والمعايير الإنسانية، بهدف إيصال رسائل ومعلومة من خلال الفن الى العالم عموما والمجتمعات الغربية خصوصاً لهذا نجد كتابات باللغة الإنجليزية على العديد من هذه اللوحات لكي يطلع الغرب على ما يحدث من إبادة جماعية تجري بشكل إجرامي متعمد في غزة.



وعبرت اللوحات التي جاءت مختلفة الأحجام وبعضها نهل من حكايا وقصص الشهداء وذويهم خلال هذه الحرب، وعن الجرائم التي ارتكبها عدوان المحتل الإسرائيلي الهمجي ضد الأطفال والنساء وكبار السن.