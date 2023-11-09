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الخميس، 09-11-2023 11:20 م

بيان صادر عن السفارة الفلسطينية في عمّان

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الوكيل الإخباري - اعتبرت السفارة الفلسطينية في عمان ان تداول أسماء طلبة من قطاع غزة يدرسون في الأردن بغرض مساعدتهم هو نوع من التشهير ويضر بهم.

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وقالت في بيان صحفي اليوم الخميس" في ظل الظروف الأليمة والإنسانية الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم يتم تداول قائمة بأسماء طلاب من قطاع غزة يدرسون في الجامعات الأردنية على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تقديم مساعدات لهم وهو نوع من التشهير غير المقبول".


ودعت الى عدم تداول هذه القائمة حفاظا على كرامة هؤلاء الطلاب وخصوصيتهم.
وأشارت الى أن المساعدات يتم تقديمها بالتنسيق مع الجهات المعنية وتصل من الجهة المتبرعة إلى الطالب مباشرة.

 




 

 


 

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