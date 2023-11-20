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الإثنين، 20-11-2023 11:39 ص

جماعة عمان لحوارات المستقبل تشيد بمواقف الأردن

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الوكيل الاخباري - قالت جماعة عمان لحوارات المستقبل ان العدوان الاسرائيلي على المستشفى الميداني في الأردن جاء منسجما مع الطبيعة الغاشية للعدو الصهيوني، بالإضافة إلى حنقه من الدور الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بمناصرة أهلنا في قطاع غزة في مواجهة العدوان الغاشم.
 
وقالت الجماعة في بيان اصدرته اليوم 

يا ابناء شعبنا الأردني الأبي 

 لقد تابعت جماعة عمان لحوارات المستقبل ومنذ اللحظة الأولى للعدوان الاسرائيلي الهمجي على أهلنا في قطاع غزة، وردود فعل ومواقف جميع الدول وقادتها،وأكدت بما لايرقى اليه اي شك، أن موقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وتوجيهات جلالته كانت متقدمة على جميع المواقف، وكانت حركة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين هي الأكثر تأثيرا في المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، وهي حركة عززتها وزادت من تأثيرها الاجراءات العملية التي اتخذها الأردن بقيادة جلالته، منها طرد السفير الاسرائيلي من عمان، واستدعاء السفير الأردني إلى عمان، بالإضافة إلى اصرار الأردن على إيصال الإمدادات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة، والتي شملت عمليات انزال جزء من هذه الإمدادات جوا بواسطة سلاح الجو الملكي الأردني، بإشراف من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين . وكذلك ارسال المستشفيات الميدانية العسكرية إلى جنين ونابلس، لتقديم الخدمات الصحية لأهلنا في فلسطين، مما يستوجب توجيه الشكر والعرفان لبواسل جيشنا الأردني المرابط على ثغور الأمة في مواجهة ارهاب العصابات المسلحة على أكثر من واجهة من واجهات الأردن الحدودية.

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