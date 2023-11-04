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السبت، 04-11-2023 11:46 ص

النقابات المهنية تدين مجازر الاحتلال بالمستشفيات في غزة

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الوكيل الإخباري - عبرت النقابات المهنية في الأردن عن غضبها وسخطها من المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بالمجمعات الطبية والمستشفيات في قطاع غزة واستهداف مجمع الشفاء الطبي وقصف سيارات الإسعاف ومحيط مستشفى القدس والمستشفى الإندونيسي.

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وقالت النقابات في بيان اليوم السبت، إن الاحتلال ارتكب مجزرة في المستشفى الأهلي العربي تضاف الى المجازر التي يرتكبها العدو يوميا في قطاع غزة الذي يتعرض الى عدوان غاشم من قبل العدو الصهيوني يستهدف الأحياء السكنية والمدارس والمساجد والمرافق الحيوية المدنية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 9 آلاف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 22 ألفا وتدمير أحياء بكاملها وتشريد معظم السكان.


ودعت النقابات المهنية إلى توفير الحماية الفعالة الفورية للمدنيين ومرافق الرعاية الصحية والامتثال للقانون الدولي الإنساني، وتوفير حماية فعالة لمرافق الرعاية الصحية وعدم استهدافها أبدا.


وأشارت إلى أن ما يقوم به العدو الإسرائيلي هو حرب وحشية وإبادة جماعية وإجرام ممنهج يستهدف من خلاله القضاء على أكبر عدد ممكن من المدنيين بهدف تهجيرهم من أرضهم وتنفيذ مخططاته في التطهير العرقي وتغيير الوضع على الأرض.


وطالبت العالم باتخاذ موقف حازم تجاه الجرائم الإنسانية والعدوان الغاشم الذي يقترفه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وفتح معبر رفح بشكل دائم وعدم السكوت على هذه الجرائم وهذه الوحشية.


وعبرت النقابات عن تقديرها للموقف الرسمي المتنامي والمتصاعد تجاه ما يقترفه هذا الكيان عبر المطالبة بوقف إطلاق النار، وفتح معبر رفح، وسحب السفير الأردني.

 




 

 


 

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