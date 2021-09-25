حوارية تناقش واقع الاعلام والحريات على المستوى الوطني

الوكيل الاخباري - ناقشت جلسة حوارية، نظمها ملتقى النهضة العربي الثقافي اليوم السبت، واقع الاعلام والحريات على المستوى الوطني، بحضور شخصيات اعلامية وصحافية يمثلون قطاع الصحافة والاعلام في الأردن.



وأكد المتحاورون الارتباط الوثيق بين قوة الإعلام وواقع الحريات وحقوق الانسان، مشيرين إلى أن الاعلام الأردني بمختلف أشكاله يواجه اليوم تحديات، منها الاستقرار الوظيفي، والقضايا المعيشية المرتبطة به، والأوضاع المالية الصعبة التي تعانيها مؤسسات اعلامية راسخة، اضافة الى تحديات تشريعية تحد من دور الصحافة في نقل المعلومات إلى الرأي العام.

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