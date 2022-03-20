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الأحد، 20-03-2022 12:01 م

حوارية حول واجبات الأمن العام في إربد

شرطة نجدة (1)


الوكيل الإخباري - نظم مركز شباب المزار الشمالي التابع لمديرية شباب إربد اليوم الاحد، وعبر تطبيق زووم، حوارية حول واجبات الأمن العام، تحدث فيها الملازم حمزة العتوم من قسم الشرطة المجتمعية في مركز أمن المزار الشمالي.اضافة اعلان


وتحدث الملازم العتوم عن دور الأمن العام بالحفاظ على الاستقرار الداخلي، مبينا أن جهاز الأمن العام يعمل على خدمة الوطن والمواطن و يسهم في منع انتشار الجريمة، وتطبيق القانون وحفظ الأمن والأمان وتحقيق العدالة والمساواة واحترام إنسانية وكرامة المواطن، وذلك من خلال تطبيق النظام والقانون وتأمين الحماية للمواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

وتتطرق الى دور المواطن في العمل الأمني عن طريق تحمل المسؤولية ومكافحة الجريمة في المجتمع، باعتباره رديفا مساندا لرجل الأمن العام.

وفي نهاية الجلسة دار حوار بين الحضور والملازم العتوم، رد فيه على اسئلتهم واستفساراتهم المختلفة.

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