حوارية عن قرار مجلس الامن المتعلق بالشباب بإربد

الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب الطرة التابع لمديرية شباب إربد اليوم الأحد، جلسة حوارية للحديث حول قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2250 "الشباب والسلام والأمن"بحضور 20 مشاركا من أعضاء المركز.



وتناولت الجلسة أهمية القرار وأثره على الشباب خاصة في المجالات المتعلقة بالسلم والامن المجتمعي،واشار الدكتور محمد ابو زريق إلى اهمية زيادة تمثيل الشباب في عمليات صنع القرار وتعزيز مشاركة الشباب في مجال السلم والأمن، وإنشاء آليات جديدة لضمان مشاركة الشباب الفعالة في صنع القرار .

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