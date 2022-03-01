انطلاق برنامج مهاراتي بمديرية شباب المفرق

الوكيل الاخباري - انطلقت في مديرية شباب المفرق اليوم الثلاثاء، فعاليات برنامج مهاراتي الذي تنظمه وزارة الشباب بالتعاون مع اليونيسف وهيئة اجيال السلام .



وقال مدير شباب المفرق الدكتور عمر الغويري، إن فعاليات البرنامج تستمر ستة أيام، خمسة منها عبر تطبيق زووم ويوم وجاهي، بمشاركة مراكز شابات المفرق وشابات الخالدية و شابات مغير السرحان و شباب المفرق و شباب الباسلية وشباب سما السرحان وشابات المنشية وشباب أم القطين إضافة لمركزي شباب الدفيانة وشباب بلعما.

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