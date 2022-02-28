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الإثنين، 28-02-2022 08:47 م

ورشة عمل حول البرنامج الوطني للتشغيل في عجلون

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الوكيل الاخباري - نفذت مديرية شباب عجلون بالتعاون مع مديرية عمل عجلون، ورشة عمل بعنوان "البرنامج الوطني للتشغيل"، بمشاركة رؤساء ومشرفي المراكز الشبابية.

وأكد رئيس قسم التشغيل في مديرية العمل عدنان عضيبات، على أن البرنامج الوطني للتشغيل هو مظلة تكاملية لتوحيد الجهود والبرامج المعنية بالتدريب والتشغيل كافة، ويهدف إلى الربط بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، وتمكين وتشغيل الأردنيين وبناء قدراتهم، ويهدف إلى الربط بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، وتمكين وتشغيل الأردنيين.

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