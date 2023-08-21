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الإثنين، 21-08-2023 04:14 م

حوارية في العلوم والتكنولوجيا حول العمل الحزبي في منظور الشباب

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الوكيل الاخباري - نظمت جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الاثنين، حوارية حول العمل الحزبي في منظور الشباب الجامعي، بالتعاون مع برنامج أنا أشارك، بهدف تعريف الشباب بالتشريعات الناظمة للعمل السياسي والبرامج العملية للأحزاب للمشاركة في الحياة السياسية.

وأشار عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور رائد العدوان، إن الجامعات تُشكل المحطة الأولى للبلوغ الفكري والسياسي لدى الشباب، موضحا أن منظومة التحديث والإصلاح، والتعديلات الدستورية على قانوني الانتخاب والأحزاب، تؤكد جدية الدولة الأردنية ومضيها قدما في تنفيذ مخرجات عملية التحديث السياسي.

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