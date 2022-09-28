الأربعاء 28-09-2022
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الأربعاء، 28-09-2022 04:33 م

حوارية في بنك تنمية المدن لاستشراف المستقبل

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الوكيل الإخباري - نظم بنك تنمية المدن والقرى جلسات حوارية تهدف إلى استشراف المستقبل الذي يسعى البنك من خلاله الى تحقيق التنمية المثلى مع شركائه وذلك بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للانماء.

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وقال البنك في بيان اليوم الأربعاء، إنه يتطلع إلى الاستغلال الامثل للموارد وبما يتناغم مع اهدافه المنبثقة عن اعتماد التعديلات الجديدة لقانون البنك التي تهدف إلى الارتقاء بعملياته وتجويد مخرجاته وتطبيق افضل الممارسات المهنية التي تنعكس ايجابا على البنك وشركائه.


وثمّن مدير عام البنك أسامة العزام الجهد الذي بذله الشركاء في الوكالة الفرنسية للإنماء لتقديم الدعم الفني للبنك في مجالات الاستثمار ومنهجية تطبيق المخاطر المؤسسية ودور الامتثال في تعزيز دوره التنموي.

 




 

 


 

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