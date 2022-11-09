خبير أفاعي: البيات الشتوي سيخفف ظهور الأفاعي في الأردن

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد خبير الأفاعي الأردني ياسين الصقور أن الأفاعي تستعد خلال الأسبوع المقبل للبيات الشتوي حيث سيبدأ اعتبارا من 2022/11/14 ولمدة 90 يوما.

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وقال الصقور لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأفاعي منتشرة بشكل كثيف في الوقت الحالي من أجل اصطياد فرائس تمكنها من تخزين الطعام للفترة المقبلة وخاصة في الأجواء الباردة.



وأضاف أن الأفاعي تكون أكثر شراسة خلال فصل الشتاء وذلك لأنها تميل إلى الخمول وعدم الحركة ما يعني أن الاقتراب منها يقابله رد فعل قد تصل إلى العض، لأنها تعتبر الحركة باتجاهها هجوما عليها.



وأشار الصقور إلى أن فترة تكاثر الأفاعي لا تقتصر على فترة معينة، بل أن تكاثرها يكون على مدار العام وفي جميع الأجواء الدافئة والباردة.



يذكر أن عدد الأفاعي غير السامة في الأردن يصل إلى 30 نوعا أشهرها "الحنيش" الذي يمتاز بلونه الأسود وطوله الكبير، فيما يصل عدد الأفاعي السامة إلى 7 أنواع أبرزها الصل الأسود والخبيث الأسود وأفعى فلسطين.