الإثنين 17-10-2022
الوكيل الاخباري

الضمان الاجتماعي توقف استقبال طلبات الاستفادة من برنامج استدامة++ للمنشآت

توضيح حكومي حول امكانية زيادة رواتب الموظفين

وزير العمل يعلن عن توفر فرص عمل لأبناء الأغوار الجنوبية في العقبة

تعيينات في وزارة التربية - أسماء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

إعادة فتح المسرب الأيمن من طريق المطار

الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

الصين توقف إمدادات الغاز إلى أوروبا

توقيع اتفاقية مالية بين روسيا وسوريا

الملك يلتقي متقاعدين عسكريين في نادي ضباط إقليم الشمال

الإثنين، 17-10-2022 02:30 م

خبير أممي يدعو الدول إلى زيادة أجور العاملين

634d38664c59b77f6a19a8c1


الوكيل الإخباري-أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أن على الدول ضمان زيادة المنافع الاجتماعية والأجور مع ارتفاع التضخم وإلّا فقد يتضور الناس جوعا أو يتجمدون بردا.

وقال أوليفييه دي شوتر: "ليس من المبالغ أن نقول إننا سنفقد أرواحًا في حال لم تزيد الحكومات المنافع والأجور بالتماشي مع زيادة التضخم"، مبينا أنه "في ما يخص جائحة كوفيد-19، فإن الفئات الأكثر هشاشة هي التي تدفع ثمن الأحداث العالمية. ومن المتوقع أن تؤدي الأزمات مجتمعة إلى دفع 75 إلى 95 مليون شخص إضافي إلى الفقر المدقع هذا العام وحده".

وأضاف: "أكان في أوروبا حيث بلغ التضخم مستوى 10% القياسي، أو في إفريقيا جنوب الصحراء حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 24%، فإن ميزانيات الأسر في جميع أنحاء العالم تتوسع إلى ما بعد مرحلة الانهيار"، مبينا أن "هذا يعني أن مزيدا من الفقراء سيتضورون جوعا أو يتجمدون من البرد هذا الشتاء إلا إذا تم اتخاذ إجراءات فورية لزيادة دخلهم".

وحث دي شوتر الحكومات في نصف الكرة الشمالي على التحرك بسرعة لعزل المنازل قبل حلول فصل الشتاء، معتبرا أن "الفشل في التحرك في هذا المجال يعود ببساطة إلى نقص الإرادة السياسية".

وأوضح أن عزل المنازل قبل الشتاء "لن يساهم في خفض فواتير الطاقة للأسر ذات الدخل المنخفض فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير". وحث أيضا الحكومات على إشراك الفقراء في تصميم سياسات هادفة إلى معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة".

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202212175824878308075

الضمان الاجتماعي توقف استقبال طلبات الاستفادة من برنامج استدامة++ للمنشآت

1020221163527645014734

توضيح حكومي حول امكانية زيادة رواتب الموظفين

42022310157804941712

وزير العمل يعلن عن توفر فرص عمل لأبناء الأغوار الجنوبية في العقبة

3a3ca323-57c0-49f3-8ea2-ba6bb60c1262

إعادة فتح المسرب الأيمن من طريق المطار

311478982_2928089894161877_1901082169160099800_n

حملة لتحسين وتجميل وإقامة الجداريات على مداخل مدينة مادبا

التهتموني-780x470

ورشة في وزارة النقل حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي

أخبار متعلقة
إرادة ملكية

إرادة ملكية بتعيين سمر الحاج حسن رئيسا لأمناء الوطني لحقوق الإنسان

إرادة ملكية

إرادة ملكية بقبول استقالتي الغرايبة وعبد العزيز من الوطني لحقوق الانسان

222222

وفد طلابي يطلع على منهجية عمل الوطني لحقوق الإنسان

1020225221912259322308

جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث تحتفي بالمولد النبوي

إرادة ملكية

إرادة ملكية بقبول استقالة رئيس مجلس أمناء الوطني لحقوق الانسان

92022814588544106274

الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تأهيل مختصين بطب الشيخوخة